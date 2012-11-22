В НБУ говорят, что индекс производства базовых отраслей падает стабильно

В Украине в октябре 2012 года падение индекса производства базовых отраслей (ИПБО) не изменилось по сравнению с сентябрьским показателем и составило 5% в годовом выражении, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

При этом, по информации Нацбанка, по итогам января-октября 2012 года против аналогичного периода 2011 года снижение ИПБО составило 1,3%.

В тоже время в сообщении указывается, что ИПБО не учитывает динамику отраслей сферы услуг, которые входят в состав ВВП и имеют больший удельный вес по сравнению с прошлыми периодами. «Благодаря росту объема предоставленных услуг за 10 месяцев текущего года (по оценкам НБУ, около 10%) прирост реального ВВП остался на положительном уровне», - говорят в Нацбанке.