"Газпром" вложит $2 млрд в увеличение транзита газа через Беларусь
13:12, 22 ноября 2012Общество
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"Газпром" планирует вложить в увеличение транзита газа через Беларусь около 2 миллиардов долларов, заявил журналистам глава российского газового холдинга Алексей Миллер.
Газпром готов увеличить транзит через Беларусь / Фото: Газпром
Как сообщает РИА Новости, "Газпром" является 100-процентным владельцем белорусского газотранспортного предприятия "Белтрансгаз". Как заявил Миллер в четверг, "Газпром" готов увеличить объемы транзита российского газа через Беларусь на 30% и уже в 2013 году приступит к этой работе.
"30-процентное увеличение транзита — это около 15 миллиардов кубометров, в реконструкцию мощностей будет вложено около 2 миллиардов долларов", — сказал Миллер.
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