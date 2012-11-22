"Газпром" вложит $2 млрд в увеличение транзита газа через Беларусь

Как сообщает РИА Новости, "Газпром" является 100-процентным владельцем белорусского газотранспортного предприятия "Белтрансгаз". Как заявил Миллер в четверг, "Газпром" готов увеличить объемы транзита российского газа через Беларусь на 30% и уже в 2013 году приступит к этой работе.

"30-процентное увеличение транзита — это около 15 миллиардов кубометров, в реконструкцию мощностей будет вложено около 2 миллиардов долларов", — сказал Миллер.