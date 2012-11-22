Завтра в Украине - до 12° тепла

Завтра в Украине осадки не ожидаются. Ночью и утром в западных областях местами туман.

Ветер восточный и юго-восточный, 3-8 м/с; в южной части северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 0-5° мороза, в западной и южной части от 2° мороза до 3° тепла, на побережье Крыма до 7° тепла.

Днем в Украине 1-6° тепла, на юге Крыма 7-12°.

В Киевской области в пятницу - без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла. В Киеве температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.