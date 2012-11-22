Завтра в Украине - до 12° тепла
12:44, 22 ноября 2012Общество
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В пятницу в Украине будет сухо, в Крыму 7-12 ° тепла.
Осадков не ожидается
Завтра в Украине осадки не ожидаются. Ночью и утром в западных областях местами туман.
Ветер восточный и юго-восточный, 3-8 м/с; в южной части северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Температура ночью 0-5° мороза, в западной и южной части от 2° мороза до 3° тепла, на побережье Крыма до 7° тепла.
Днем в Украине 1-6° тепла, на юге Крыма 7-12°.
В Киевской области в пятницу - без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла. В Киеве температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.
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