У Азарова уточнили даты выходных на Новый год
10:12, 22 ноября 2012Общество
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В дни Новогодних праздников выходными будут 30-31 декабря и 1 января, уточняют в правительстве.
Азаров сначала называл другие даты
В дни Новогодних праздников выходными будут 30 и 31 декабря 2012 года, а также 1 января 2013 года.
Об этом сообщается на странице премьер-министра Николая Азарова в Facebook.
В частности, согласно уточненным на странице Н.Азарова данным, исходя из постановления Кабмина, рабочий день с понедельника, 31 декабря, перенесен на субботу, 29 декабря.
Таким образом, выходными будут 30, 31 декабря и 1 января.
Кроме того, выходными днями будут 5, 6 и 7 января.
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