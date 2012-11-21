Новый год украинцы будуть праздновать три дня

Об этом сообщается на страничке премьер-министра Николая Азарова в Facebook.

В частности, согласно постановлению Кабмина, рабочий день с понедельника 31 декабря перенесен на субботу 29 декабря.

Таким образом, выходными будут 31 декабря, 1 и 2 января.

Затем выходные будут 6, 7 и 8 января на Рождество, отмечается в сообщении.