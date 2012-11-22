От Ботанического сада отрезали 5 гектаров

03:07, 22 ноября 2012
Общество
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В Житомире объект природно-заповедного фонда общегосударственного значения - Ботанический сад - незаконно уменьшили на 5 га.

В Житомире Ботанический сад незаконно уменьшили на 5 га

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша, прокуратурой области заявлен административный иск в интересах Государственной экологической инспекции в суд о признании противоправным решения Житомирского горсовета, которым утвержден проект землеустройства и установление границ территории Ботанического сада.

"Установлено, что на основании незаконного решения Житомирского горсовета изготовлен проект землеустройства по установлению границ территорий природно-заповедного фонда Житомирского национального агроэкологического университета общей площадью 35,4 га", - пояснила Т.Гоша.

Она добавила также, что в указанном проекте не включены в территории объекта природно-заповедного фонда плодовый сад площадью более 5 га, который является одной из составляющих Ботанического сада.

"Вместе с тем безосновательно включен земельный участок, на котором расположены хозяйственные постройки и другие объекты, что противоречит целям и задачам Ботанического сада", - сказала Т.Гоша.

Как сообщалось, на территории житомирского Ботанического сада планировалось строительство гипермаркета "Эпицентр", однако протесты общественности города, которая выступила против застройки Ботанического сада, помешали этому.

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