От Ботанического сада отрезали 5 гектаров

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша, прокуратурой области заявлен административный иск в интересах Государственной экологической инспекции в суд о признании противоправным решения Житомирского горсовета, которым утвержден проект землеустройства и установление границ территории Ботанического сада.

"Установлено, что на основании незаконного решения Житомирского горсовета изготовлен проект землеустройства по установлению границ территорий природно-заповедного фонда Житомирского национального агроэкологического университета общей площадью 35,4 га", - пояснила Т.Гоша.

Она добавила также, что в указанном проекте не включены в территории объекта природно-заповедного фонда плодовый сад площадью более 5 га, который является одной из составляющих Ботанического сада.

"Вместе с тем безосновательно включен земельный участок, на котором расположены хозяйственные постройки и другие объекты, что противоречит целям и задачам Ботанического сада", - сказала Т.Гоша.

Как сообщалось, на территории житомирского Ботанического сада планировалось строительство гипермаркета "Эпицентр", однако протесты общественности города, которая выступила против застройки Ботанического сада, помешали этому.