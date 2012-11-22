Похитители нефти платили охраннику скважины и качали в свою тару

Как сообщила УНИАН сотрудник сектора связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области Евгения Думчикова, своими действиями злоумышленники нанесли ущерб предприятию на сумму свыше 100 тысяч гривен.

По ее словам, в сентябре группа жителей Недригайлова организовали кражу нефти с буровых скважин дочернего предприятия «Черниговнефтегазгеология», расположенных на территории их поселка.

Злоумышленники платили охраннику, который пропускал их на буровую скважину, 500 грн и сливали нефть в емкости с помощью операторов нефтедобычи. Похищенную нефть свозили в помещение бывшей базы и выливали в подготовленную «бочку» объемом 8 тонн, которую затем вывозили на продажу. Известно, что нефть сбывали в качестве печного топлива. За 3 тонны злоумышленники получали 4 тыс. грн. Последнее преступление группа совершала уже под пристальным вниманием сотрудников УБОП, которые и задержали всех участников на «горячем».

Во время проведения санкционированного обыска на базе правоохранители выявили автомобили, насосы, мотопомпы и прочее оборудование для транспортировки похищенных нефтепродуктов.

В настоящее время правоохранители устанавливают покупателей краденой нефти.

Участники группы задержаны, против них возбуждено уголовное депо по признакам преступления, предусмотренного ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция статьи предусматривает наказание - до четырех лет лишения свободы.