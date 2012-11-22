Днепропетровских террористов будут судить по старому УПК

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

„Преступления, по которым предъявлены обвинения подсудимым, совершены до вступления в действие нового Уголовного процессуального кодекса Украины. Досудебное следствие проводилось, и дело было направлено в суд для рассмотрения по существу по нормам действующего на то время Уголовно-процессуального кодекса. Поэтому в полном соответствии с требованиями переходных положений нового Уголовного процессуального кодекса дело будет рассматриваться по нормам Закона, который действовал раньше”, - отмечается в сообщении прокуратуры.

По информации пресс-службы прокуратуры, по делу об обвинении в терроризме есть убедительные доказательства.

«Государственное обвинение сообщает, что в материалах уголовного дела есть убедительные доказательства вины всех подсудимых, отданных под суд по обвинению в терроризме. Все доказательства по делу собраны без нарушений требований уголовно-процессуального законодательства, и будут исследованы судом во время судебного следствия в открытом судебном заседании”, - говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября адвокаты одного из обвиняемых в организации взрывов в Днепропетровске Дмитрия Ревы обжаловали в суде бездеятельность Генпрокуратуры по этому делу. В частности адвокат Д.Ревы Оксана Томчук заявила на пресс-конференции в Киеве, что защитники подали заявление по этому поводу в Печерский районный суд Киева.

Другой адвокат Д.Ревы Виталий Погосян сообщил, что еще 2 октября его подзащитный обратился в прокуратуру с заявлением о том, что во время расследования дела работники милиции сфальсифицировали доказательство его причастности к делу «днепропетровских террористов». В частности, как рассказал адвокат, один из работников милиции во время обыска в доме Д.Ревы с мобильного телефона Д.Ревы осуществил звонок на мобильный телефон другого обвиняемого Виктора Сукачева. И этот звонок фактически является единственным доказательством причастности Д.Ревы к делу.

После того, как адвокаты указали на это, этот эпизод был изъят из материалов дела, однако Д.Рева остается обвиняемым и продолжает находиться под стражей. А от прокуратуры не поступило ответа на это заявление о преступлении.

Адвокаты видят в этом бездеятельность прокуратуры, поэтому обратились в суд.

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Справка УНИАН. 27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска прогремели четыре взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в том числе 10 детей. По информации правоохранительных органов, все взрывные устройства были самодельными, они были заложены в бетонные урны.

По факту взрывов прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины («террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц»).

Обвинения предъявлены четырем задержанным по подозрению в совершении терактов. В.Сукачева и Виталия Федоряка обвиняют в создании террористической группы, в изготовлении взрывных устройств, в осуществлении трех покушений и восьми террористических актов в городах Харькове, Днепропетровске и Запорожье, от которых пострадали 35 человек, еще один человек погиб. Также они обвиняются в угрозах осуществления взрывов в городах Донецке и Днепропетровске.

Льву Просвирнину и Д.Реве выдвинуты обвинения в пособничестве в совершении терактов.