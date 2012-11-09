Суд над «днепропетровскими террористами» будет открытым

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

По информации прокуратуры, Виктор Сукачев и Виталий Федоряк обвиняются в создании террористической группы (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины), покушении на преступление (ч. 2 ст. 15 УК Украины), террористическом акте, совершенном по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели людей (ч. 2 ст. 258 и ч. 3 ст. 258) и незаконном обращении с взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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Лев Просвирнин обвиняется в террористическом акте, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 258 УК Украины) и в незаконном обращении с взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Дмитрий Рева обвиняется в террористическом акте, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 258 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, 8 ноября в Индустриальном районном суде Днепропетровска состоялось предварительное рассмотрение уголовного дела обвиняемых в терактах, совершенных 27 апреля.

7 ноября в суде сообщили, что предварительное рассмотрение дела будет закрытым, поскольку метод гласности, согласно законодательству, на него не распространяется. В то же время предварительное рассмотрение дела «днепропетровских террористов» прошло в открытом режиме, в присутствии многочисленных представителей медиа.

27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска прогремели четыре взрыва, в результате чего пострадал 31 человек, в частности 10 детей. По информации правоохранителей, все взрывные устройства были самодельными, они были заложены в бетонные урны.

1 июня генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил о задержании четырех подозреваемых в совершении терактов в Днепропетровске. Генпрокурор отметил, что эти взрывы были организованы с корыстной целью - злоумышленники требовали 4,5 млн долларов.

Задержанные В.Сукачев, В.Федоряк, Л.Просвирнин и Д.Рева также подозреваются в организации еще трех терактов, совершенных в октябре-ноябре 2011 года в Днепропетровске, Харькове и Запорожье.