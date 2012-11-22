В Киеве проверят все чердаки и мансарды

Как сообщает пресс-служба КГГА, такое решение было принято штабом по чрезвычайным ситуациям, чтобы оградить киевлян от пожаров, которые могут возникнуть в результате использования таких помещений не по назначению.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью возник пожар в пятиэтажном жилом доме № 3\5 по ул. Ивана Мазепы.

По теме: В доме в центре Киева выгорело 8 квартир (фото)

По данным МЧС, пожар возник в мансарде дома и распространился на соседние квартиры и крышу здания. Во время гашения огня были эвакуированы 96 жильцов из 55 квартир.

Пожар был ликвидирован в 04.05. Огнем уничтожено 600 кв. м крыши и покрытия здания, восемь квартир на шестом этаже над первым и вторым подъездами. Погибших и пострадавших нет.