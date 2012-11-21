Еще одно село объявило венгерский язык региональным

Проект этого решения, в частности, предусматривает обеспечение надписей на бланках, печатях, штампах, табличках Шаланковского сельского совета рядом с государственным – украинским языком - и надписи на региональном венгерском языке. При изготовлении указателей, табличек, аудио- и визуальной рекламы на территории села рекламодатели также должны учитывать соответствующее решение.

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При подборе работников в органы местного самоуправления обязательным критерием будет владение государственным языком и региональным венгерским.

Как сообщает интернет-издание «Закарпатье онлайн», председатель сельского совета Виктор Алехин подал на рассмотрение сессии проект решения «О реализации отдельных норм Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» на территории села Шаланки», за которое присутствующие депутаты проголосовали единогласно.

На выполнение этого решения также предусмотрели средства в местном бюджете на 2013 год.

Также решением предусматривается обратиться ко всем предпринимателям и учреждениям села относительно реализации регионального статуса венгерского языка. Соответствующие изменения внесены в регламент сельсовета, исполкома.

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