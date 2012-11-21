НБУ изучает возможность перехода на бивалютную корзину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор департамента НБУ по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Александр Дубихвост в ходе «круглого стола» в среду.

«Пока это только на стадии обсуждения. Мы рассматриваем эту возможность, и когда сформируются такие условия, то уже будем это серьезно обсуждать – переход к бивалютной корзине», – сказал А.Дубихвост.

При этом он отметил, что Нацбанк общается по этому поводу с Центробанком России, который уже ввел бивалютную корзину. При этом в Нацбанке отмечают, что для ее введения необходимо иметь достаточный уровень золотовалютных резервов.

*** Бивалютная корзина — операционный ориентир курсовой политики Центрального Банка России, введенный 1 февраля 2005 г. для определения реального курса рубля по отношению к основным валютам: доллару и евро. В момент введения бивалютная корзина складывалась из 0,1 евро и 0,9 доллара США. Текущие значения установлены 8 февраля 2007 года; бивалютная корзина состоит из 0,45 евро и 0,55 доллара США. Стоимость бивалютной корзины складывается следующим образом: 0,45 × курс евро ЦБ + 0,55 × курс доллара ЦБ = стоимость корзины в рублях.