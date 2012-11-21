Скандал в Charite: медбрата обвиняют в изнасиловании 14-летней пациентки

Соответствующее сообщение в СМИ в среду подтвердила пресс-служба больницы, передает собственный корреспондент УКРИНФОРМа в ФРГ.

"Из-за обвинения в сексуальном нападении на несовершеннолетнюю пациентку в детском отделении на прошлой неделе медбрат сразу был отстранен от работы", - подчеркивается в заявлении клиники. По данным пресс-службы, после проведения внутреннего расследования Charitе решило подать заявление на медбрата в полицию.

По информации газеты Bild, инцидент произошел на прошлой неделе в детском отделении клиники "Вирчов", которое входит в состав Charitе. Медбрат якобы изнасиловал пациентку, когда она находилась под наркозом. Девушка сразу рассказала об этом родителям, а те проинформировали руководство больницы.

По данным издания, за медбратом в Charitе и раньше замечали подобные наклонности, но не придавали этому большое значение. Кроме того, акцентируют внимание СМИ, о случае на прошлой неделе руководство клиники не сообщило вовремя ни в полицию, ни общественности. "Таким образом Charitе теряет не только свою хорошую репутацию, но и доверие пациентов", - констатирует Bild.

Как сообщало агентство, в октябре клиника Charitе оказалась в центре скандала из-за распространения бактериальной инфекции в отделениях для новорожденных. Инфекцией были заражены восемь младенцев, однако общественность узнала об этом только через несколько недель.