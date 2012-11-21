22 ноября (четверг) 2012 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «СТАНЕТ ЛИ 2013 ГОД ШАНСОМ ДЛЯ УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Стабильность национальной валюты и стабильность отечественной экономики – знак равенства?

2. Сколько будет стоить доллар? Чего стоит ожидать украинцам от 2013-го года?

3. Кто даст Украине взаймы? Достаточно ли у Нацбанка резервов для преодоления возможного экономического кризиса?

4. В каком экономическом состоянии Украина встретит 2013 год?

5. Анализ и прогноз развития основных экспортно-ориентированных отраслей украинской экономики.

6. Последствия продления моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Смогут ли аграрии создать «подушку безопасности» для украинской экономики?

Участники круглого стола:

• АНДРЕЙ ПАВЛОВСКИЙ, народный депутат Украины (ВО БАТЬКІВЩИНА)

• ОКСАНА ПРОДАН, глава Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса «Фортеця», кандидат в народные депутаты (УДАР)

• СЕРГЕЙ ЯРЕМЕНКО, экс-замглавы НБУ, заслуженный экономист Украины

• ИГОРЬ УМАНСКИЙ, бывший и.о. Министра финансов Украины

• ГРИГОРИЙ СМИТЮХ, народный депутат Украины (Партия регионов);

• АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВ, генеральный директор компании «Смарт Энерджи».

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

ВНИМАНИЕ, АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА ИЗМЕНИЛСЯ!

НОВЫЙ АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)