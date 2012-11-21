Палестина просит Украину оказать давление на Израиль

Как передает корреспондент УНИАН, с таким призывом к власти Украины обратился Чрезвычайный и Полномочный посол Палестины в Украине Мохаммед Аль-Асаад сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы обращаемся к Украине, особенно к Его Превосходительству Президенту Украины Виктору Януковичу, вмешаться и оказать давление на Израиль, для того, чтобы прекратить эту агрессию против нашего народа», - сказал М.Аль-Асаад.

Кроме того, палестинский дипломат призвал общественные организации Украины активизировать сотрудничество с палестинским народом «для разоблачения израильской политики и ее агрессии против Палестины».

Представитель Государства Палестины обратился также к международному сообществу с просьбой оказать необходимую фармацевтическую и медицинскую помощь гражданам, пострадавшим в результате военного конфликта, а также поддержать обращение Палестины в Генеральную Ассамблею ООН с просьбой о получении страной статуса государства-наблюдателя в этой организации.

Как сообщал УНИАН, с 14 ноября, когда Израиль начал военную операцию против ХАМАСа, в Секторе Газа погибло, по последним данным, более 130 человек. Только за последние сутки число жертв на палестинских территориях составляет 26 человек. Общее число потерпевших палестинцев превышает на сегодняшний день тысячу человек.