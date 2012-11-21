Израильские войска продолжают бомбить сектор Газа

Израильские войска в среду нанесли десятки ударов по сектору Газа, разрушив очередной комплекс правительственных учреждений, крупное полицейское управление и один из главных мостов прибрежного анклава, доведя общее число палестинских жертв недельной кампании до 140 человек, среди которых трое местных журналистов.

Как сообщает РИА Новости, обмен ударами, в которых с израильской стороны погибли пятеро, продолжился после того, как накануне вечером не состоялось анонсированное палестинцами перемирие, и в поисках мира в регион прибыли госсекретарь США Хиллари Клинтон и глава ООН Пан Ги Мун, предостерегший Израиль от наземного вторжения.

Одной из наиболее заметных целей ночных бомбежек стал комплекс правительственных учреждений "Абу Хадра" в центре столичного города Газы. По зданию, где до войны местные жители получали паспорта и шла регистрация желающих выехать за границу, было выпущено пять ракет. Пострадали расположенные поблизости офисы катарского телеканала "Аль-Джазира" и иранского информационного агентства.

В сводке о ходе боевых действий, которую утром распространила пресс-служба Армии обороны Израиля, здание министерства названо "одним из главных центров управления и контроля" правящего в секторе Газа движения ХАМАС.

Израильская авиация разрушила мост Аз-Захра, который соединяет столицу, расположенную на севере сектора Газа, с центральной частью анклава. Уничтожен также главный штаб полиции в Хан-Юнисе, втором по значимости городе палестинской территории. Число погибших за время операции, которая началась в прошлую среду, достигло 140 человек, более тысячи ранены, говорит представитель местного Минздрава.

Израильская армия, которая только готовит традиционную сводку за ночь, сообщила, что атаковала "центр разведывательных операций" боевиков на седьмом этаже "здания представительств медиа-компаний".

Накануне вечером телеканал "Аль-Акса" правящего в секторе Газа движения ХАМАС объявил о гибели двух своих операторов в авиаударе по машине. Местные СМИ сообщают также о гибели журналиста частной местной радиостанции "Аль-Кудс". Израильские военные говорят, что сотрудники СМИ, подконтрольных исламистским властям анклава, нередко сами оказываются замешаны в операциях боевиков.

Накануне в секторе Газа местные боевики публично расстреляли шесть человек, обвиненных в сотрудничестве с израильскими спецслужбами, и протащили по улице тело одного из них, привязав к мотоциклу, рассказывают многочисленные очевидцы.