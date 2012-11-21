Столичный предприниматель "обокрал" памятник Орлику на 5 млн

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ Генеральной прокуратуры Украины в ходе осуществления надзорной деятельности в бюджетной сфере органами прокуратуры в защиту интересов государства в течение октября текущего года внесено 141 документов прокурорского реагирования.

По результатам их рассмотрения к ответственности привлечены 100 должностных лиц, возмещено свыше миллиона гривень. Также прокурорами выявлено 9 фактов уголовно наказуемых деяний в этой сфере.

В частности, возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из киевских ООО прокуратурой города Киева по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины (присвоение, растрата имущества, служебная подделка). Установлено, что вследствие внесения недостоверных данных в акты приема выполненных строительных работ по воссозданию как объекта авторского права скульптурной композиции «Памятник гетману Пилипу Орлику» в Киеве, указанное ООО незаконно получило 5 миллионов гривень гонорара за архитектурно-скульптурную композицию. Досудебное следствие по делу продолжается.