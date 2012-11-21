В аэропорту “Львов” изъяли оптические прицелы
У пассажира самолета, который прибыл в аэропорт “Львов” из Австрии, во время таможенного осмотра багажа были обнаружены и изъяты две упаковки оптических прицелов.
Об этом сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Львовской таможни Роман Макар.
Как рассказал руководитель пресс-службы Львовской таможни, гражданин Германии следовал в частную поездку из Австрии в Украину как пассажир рейса «Вена–Львов». По прибытии указанного пассажира в аэропорт “Львов” во время осмотра багажа были выявлены две упаковки оптических прицелов для оружия Swarovski Optik, производства Австрии.
По этому факту, по признакам ст. 471 Таможенного кодекса Украины, составлен протокол о нарушении таможенных правил. Оптические прицелы изъяты до решения суда, по предварительной оценке их стоимость составляет более двух тысяч евро.
Устанавливается, с какой целью гражданин Германии пытался ввезти в Украину контрабандным путем оптические прицелы для оружия.