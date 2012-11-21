В Житомирской области открыли памятник расстрелянным евреям

Как передает корреспондент УНИАН, памятник установлен на месте бывшего гравиевого карьера вблизи села Дивочки.

Именно в этом карьере в годы нацистской оккупации проводились массовые расстрелы евреев, которых привозили из Черняхова узкоколейкой. На основе свидетельств еврейских эмигрантов, которые сейчас проживают в Израиле, рассекреченных материалов Челябинского КГБ и архивных документов исторического музея Яд-Вашем (Иерусалим) искатели установили, что буквально за месяц в 1941 году в карьере были расстреляны около 2 тысяч евреев. Кроме того, исследователям удалось установить имена 868 расстрелянных.