В Житомирской области открыли памятник расстрелянным евреям
02:46, 21 ноября 2012Общество
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В Житомирской области, возле села Дивочки Черняховского района, при участии представителей власти и общественности открыли памятник свыше 2 тысячам расстрелянным в годы Второй мировой войны евреям.
Как передает корреспондент УНИАН, памятник установлен на месте бывшего гравиевого карьера вблизи села Дивочки.
Именно в этом карьере в годы нацистской оккупации проводились массовые расстрелы евреев, которых привозили из Черняхова узкоколейкой. На основе свидетельств еврейских эмигрантов, которые сейчас проживают в Израиле, рассекреченных материалов Челябинского КГБ и архивных документов исторического музея Яд-Вашем (Иерусалим) искатели установили, что буквально за месяц в 1941 году в карьере были расстреляны около 2 тысяч евреев. Кроме того, исследователям удалось установить имена 868 расстрелянных.
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