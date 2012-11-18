В Гидрометцентре рассказали, какой будет зима

Об этом сообщил директор Гидрометцентра Николай Кульбида в интервью газете «Урядовий кур’єр».

«Мы должны понимать: если за последние 20 лет у нас было 18 теплых зим, то вероятность холодной зимы очень незначительна. Именно поэтому можем говорить о вероятности теплой зимы на 99%», - сказал Н.Кульбида.

Однако подчеркнул он, это абсолютно не исключает холодных периодов на фоне общей теплой погоды.

По его словам, спрогнозировать периоды похолодания невозможно, но они обязательно будут. «Возможны достаточно жесткие похолодания - с перепадами температур и в 15, и в 20, и даже в 30 градусов», - предупредил директор Гидрометцентра.

При этом он добавил, что снежный покров, вероятно, будет не стойким - снег будет выпадать и быстро таять.

«А вот дожди неминуемы», - подчеркнул Н.Кульбида.