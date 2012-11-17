В Сумской области грибники нашли в лесу 12 минометных мин

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Сумской области.

«Люди решили не испытывать судьбу, а сразу вызвали специалистов», - отметили в ГУ МЧС.

Прибывшие на место события саперы 2-го специального центра быстрого реагирования МЧС, которое дислоцируется в г. Ромны, обезвредили боеприпасы в безопасном для людей месте.