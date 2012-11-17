Население Украины за два месяца сократилось

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

В сообщении также сказано, что за январь-сентябрь 2012 года количество новорожденных по стране составило 390 тыс. 396 человек, что на 17,5 тыс. человек больше, чем за аналогичный период 2011 года. Количество умерших за январь-сентябрь составило 495 тыс. 220 человек против 498 тыс. 323 человек в 2011 году.

Наибольший показатель рождаемости зафиксирован в Днепропетровской области, где за январь-сентябрь родились 27 тыс. 745 детей. Высокие показатели рождаемости также продемонстрировали г. Киев – 25 тыс. 118 детей, Одесская область – 22 тыс. 649 детей и Львовская область – 22 тыс. 751 детей. Наименьший показатель рождаемости зафиксирован в Севастополе – 3 355 детей за январь-сентябрь 2012 года. В целом по Украине коэффициент рождаемости составил 11,4 ребенка на 1000 человек против 10,9 детей на 1000 человек в 2011 году.

Как сообщал УНИАН, численность населения Украины по состоянию на 1 августа составляла 45 млн 560 тыс. 272 человек. В первом полугодии 2012 года Украина достигла наилучшего с 2006 года показателя рождаемости - 298 330 человек. Одновременно показатель смертности в январе-июле 2012 года составил 395 628 человек, что также явилось одним из наименьших показателей за последние четыре года.

В 2011 году численность населения Украины сократилась на 0,3% по сравнению с 2010 годом и на 1 января 2012 года составила 45,63 млн человек.

Первая и пока единственная перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения Украины составляла 48,457 млн человек. До этого украинцев переписывали еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживали 51,7 млн человек.