Сообщник вора отбил его у милиции, открыв огонь из травматики

Как сообщила УНИАН руководитель Отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко, милиция ищет трех неизвестных, один из которых стрелял в Житомире по патрульным.

По словам А.Ващенко, ночью 15 ноября инспекторы патрульной службы заметили, как неизвестный пытается похитить барсетку из салона автомобиля. Во время задержания мужчины его сообщник открыл стрельбу из травматического оружия по работникам милиции.

Она объяснила, что водитель автомобиля, сидя в салоне, разговаривал с незнакомым мужчиной, который стоял на улице. В это время, подкравшись к автомобилю со стороны правой передней двери, вор незаметно открыл ее и вытащил кожаный портфель, который лежал на пассажирском сидении.

Заметив инспекторов, нарушитель бросился бежать, но милиционеры схватили его. Сообщник подозреваемого, понимая, что напарник будет задержан, открыл стрельбу из травматического оружия по инспекторам. Это позволило задержанному вырваться и добежать до машины, где их ожидал третий сообщник.

Владелец автомобиля не сразу заметил кражу, однако благодаря оперативности милиционеров похищенное удалось вернуть.

На месте происшествия изъято 8 стреляных гильз калибра 9 мм и устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями. Работникам милиции оказана медицинская помощь в связи с получением ими повреждений.

На розыск неизвестных злоумышленников ориентированы все службы милиции, по данному факту проводится проверка.