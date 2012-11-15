Прокуратура задержала начальника милиции Днепродзержинска

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах Днепропетровской области.

По данным собеседника агентства, 2 ноября в кабинете начальника днепродзержинской милиции, в его квартире и гараже были проведены обыски. Однако в тот день он не был задержан, к нему была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Позже появилась неофициальная информация, что его отправили на пенсию.

По информации собеседника агентства, работник милиции задержан на трое суток - до определения судом меры пресечения.

В отделе связей с общественностью УМВД в Днепропетровской области УНИАН отказались комментировать факт задержания начальника милиции Днепродзержинска, ссылаясь на то, что делом занимается прокуратура Днепропетровской области.

Пока получить комментарий в прокуратуре корреспонденту УНИАН не удалось.