Прокуратура задержала начальника милиции Днепродзержинска
Работники прокуратуры задержали начальника городского управления внутренних дел Днепродзержинска по подозрению в получении взятки.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах Днепропетровской области.
По данным собеседника агентства, 2 ноября в кабинете начальника днепродзержинской милиции, в его квартире и гараже были проведены обыски. Однако в тот день он не был задержан, к нему была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Позже появилась неофициальная информация, что его отправили на пенсию.
По информации собеседника агентства, работник милиции задержан на трое суток - до определения судом меры пресечения.
В отделе связей с общественностью УМВД в Днепропетровской области УНИАН отказались комментировать факт задержания начальника милиции Днепродзержинска, ссылаясь на то, что делом занимается прокуратура Днепропетровской области.
Пока получить комментарий в прокуратуре корреспонденту УНИАН не удалось.