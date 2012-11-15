Украина и США планируют учения в Черном море

В мероприятии принимают участие делегации соорганизаторов учений – Украины и США, а также больше 10 стран, которые на данное время дали согласие на участие в учениях, сообщили УНИАН в департаменте печати и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины.

По словам содиректора учений от украинской стороны капитана I ранга Игоря Терехина, участники конференции разработают общую концепцию, определят состав сил и средств, уточнят места и районы проведения будущих маневров.

«В следующем году тематикой “Си бриза” определено проведение операции по обеспечению безопасности в море с акцентом на контроле морской обстановки и проведении небоевой эвакуационной операции. Подобные задачи достаточно актуальны и интересны для наших военнослужащих», – сообщил И.Терехин.

По его словам, впервые за несколько лет к участию в “Си бриз-2013” пригласили подразделения МЧС Украины для проведения тренировок по совместным действиям при ликвидации последствий стихийного бедствия или техногенных аварий, осуществления гуманитарных акций и обеспечения безопасности местного населения.