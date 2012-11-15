Во Львовской области разрушили памятник воинам УПА (фото)

Об этом сообщила УНИАН депутат Львовского областного совета (избранная депутат в ВРУ по избирательному округу №119) Ирина Сех.

И.Сех отметила, что по поводу акта вандализма она уже обратилась к прокурору Львовской области Олегу Василенко и к начальнику управления СБУ во Львовской области Юрию Кицулу.

“13 ноября 2012 года поступило сообщение от жителя с. Яснище о совершении неизвестными лицами надругательства над памятником. На месте происшествия мы увидели, что крест повален с постамента, возложенные к нему цветы и венки разбросаны вокруг. Этот памятник был установлен 4 ноября 2012 года. Открытие и освящение состоялось с официальным участием представителей органов государственной власти и местного самоуправления, духовенства, общественности. Памятник установлен на месте крыивки, в которой осенью 1950 года в бою с энкаведистами погибли четверо воинов УПА – Михаил Ключинский "Дунайчик" (с. Вербивчик), Василий Кутняк "Кучерявый" (с. Стыборовка), Иван Саган "Страшный" (с. Стыборовка), кустовой проводник ОУН "Мор" (вероятно из Тернопольской области)”, - рассказала И.Сех.

Она отметила, что обстоятельства указывают на наличие в действиях неизвестных лиц признаков преступлений, предусмотренных статьями 296, 297, 338 УК Украины (хулиганство, надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего, надругательство над государственными символами). Депутат просит правоохранительные органы принять надлежащие меры для установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к надругательству и порче официального памятного знака на месте гибели воинов УПА в с. Яснище Бродовского района.

В пресс-службе прокуратуры Львовской области корреспонденту УНИАН сообщили, что в настоящее время официального обращения по поводу акта вандализма в с.Яснище Бродовского района не поступало.

Памятник был установлен 4 ноября этого года в рамках реализации программы Львовского областного совета по установлению памятных знаков на местах гибели воинов УПА и других борцов за независимость Украины.