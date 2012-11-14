Во Львове - скандал из-за публичного закалывания свиней в ресторане (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим депутатским запросом Э.Парсаданян обратился сегодня к городскому голове Львова во время пленарного заседания сессии Львовского городского совета.

„Речь идет о ресторане-пивоварне, который находится в центре Львова. В этом заведении воскресным развлечением для гостей является демонстрация публичного закалывания свиньи. Это действо происходит на сцене, под музыку, фейерверки и танцы. После этого животное разделывают и готовят на огне также публично с предложением заказать порцию только что заколотой свиньи. Соблюдение санитарных условий приготовления такого блюда также вызывает серьезные сомнения. Страшно подумать, как люди могут наблюдать за таким диким зрелищем. Это грубое нарушение законодательства Украины по обращению с животными. Вечернее шоу с закалыванием свиньи является жестоким обращением с животными и переходит все барьеры человечности”, - заявил во время сессии Е.Парсаданян.

В подтверждение своих слов он продемонстрировал несколько фото, сделанных во время шоу закалывания свиньи в ресторане.

Депутат призвал городского голову Андрея Садового вмешаться в ситуацию, обратиться в правоохранительные органы, чтобы сделать невозможными подобные действа в любом из заведений Львова.

В ответ на депутатское обращение А.Садовый обратился к председателю профильной комиссии Львовского городского совета с призывом пригласить руководство ресторана во Львовский городской совет и провести с ним „профилактическую беседу”.

„Такие вещи недопустимы публично”, - подчеркнул городской голова Львова.