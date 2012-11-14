Милиция задержала «любителей BMW», которые угнали авто киевского динамовца

В Киеве обезврежена организованная группа преступников, которые в течение последних трех месяцев занимались похищением иномарок престижных моделей.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Киеве, уточнив, что группа «специализировалась» на похищении исключительно Х-5 и Х-6 моделей BMW.

Организатором был 41-летний житель Киевской области. 36-летний житель Черкасс исполнял роль активного помощника и занимался сбытом похищенных BMW. Двухгодичные иномарки стоимостью 70-90 тыс. дол. предлагались за 30-40 тыс., отмечается в сообщении.

При этом работники правоохранительных органов отметили, что все похищенные BMW были оборудованы многочисленными противоугонными устройствами – от звуковой сигнализации с обратной связью до чрезвычайно разных механических “локов”. «Заводы-производители заверяли покупателей, что подобные устройства последних разработок не смогут преодолеть никакие воры. Но оказалось, что украинские кулибины достаточно быстро нашли подход к западным чудесам», - констатировали в милиции.

На данный момент установлено, что в течение сентября – ноября воры похитили пять Х-5 и один Х-6. Три угона были совершены в Печерском и по одному в Днепровском, Соломенском и Шевченковском районах Киева. Все машины похищались в темное время суток у домов их владельцев. Причем последний «икс» принадлежал футболисту-легионеру киевского «Динамо».

Похищенные машины отстаивались в одном из гаражных кооперативов на территории Броваров под Киевом.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о незаконном завладении автотранспортом. У угонщиков уже изъяты три из шести похищенных BMW, в том числе и авто футболиста.

Кроме машин, изъяты электронные устройства для сканирования кодов автосигнализации и открытия дверей и специальные устройства для декодирования имобилайзеров и перепрошивки блоков управления двигателями.

Следствием назначен ряд экспертиз. Выясняются источники изготовления документов и номеров на авто. Подозреваемым избирается мера пресечения. Они проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений. Продолжается следствие.