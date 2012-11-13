В аптеки нагрянут внеплановые проверки
Госслужба по лекарствам проведет внеплановые проверки аптечных сетей.
После обнаружения крупных партий фальсифицированных лекарств во Львове Государственная служба Украины по лекарственным средствам проведет внеплановые проверки аптечных сетей.
Об этом в интервью УНИАН сообщила первый заместитель председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам Инна Демченко.
Она проинформировала, что 7 ноября во Львове, на нелицензированном складе, были выявлены фальсифицированные лекарства, которые реализовывались в аптеках Львовской области, а также по всей Западной Украине.
«Было обнаружено около 3 тонн и около 90 наименований лекарственных средств. Препараты были отправлены на госконтроль. По 16 наименованиях подтвержден факт умышленной подделки. В основном, это наиболее часто рекламируемые лекарства, в частности, «Доларен», детский «Анаферон», детский «Нокспрей», «Но-шпа», «Фестал», - отметила И.Демченко.
Она подчеркнула, что в связи с этим дано поручение территориальным службам проверить наличие фальсификатов в аптечных сетях.
Как отметила И.Демченко, Госслужба по лекарствам действует только в рамках закона.
«По нормам закона, мы должны за десять дней предупредить аптеку о проверке качества лекарств. Это предупреждение дает возможность недобросовестным субъектам фальсифицированную некачественную продукцию убрать с прилавка. Мы отработали проект закона, в соответствии с которым, мы получим право не предупреждать за 10 дней аптеки о проверке контроля качества. Очень надеемся, что такой проект будет принят», - сказала И.Демченко.