Чиновники придумали, как поднять украинцам тарифы на коммуналку

Нацкомиссия, регулирующая стоимость коммунальных услуг в стране, предлагает новую методику расчета тарифов. Сложные экономические выкладки должны улучшить качество услуг и в далеком будущем снизить их стоимость, пишет ТСН.

Основной аргумент комиссии - низкое качество услуг не соответствует их высокой стоимости. Поэтому считать тариф предлагают по-новому. Метод называется "РАБ", а выгоду из него должен получать прежде потребитель, уверяют эксперты. Примером разработчики принимали тарифную систему Великобритании.

Переход на нее характеризуется двумя этапами повышения стоимости услуг, но лет за 5 цена начнет снижаться. "Первая выгода гарантирована. Предприятие уменьшает расходы. Вторая - если компания будет снижать быстрее, то половина этой экономии останется у потребителя. Эта модель основана на том, что тариф будет уменьшаться", - пояснил директор департамента развития в сфере коммунальных услуг Нацкомиссии Дмитрий Арлачов.

Начать предлагают с повышения тарифов. "Нам нужно поднять тариф до себестоимости. Это может быть истолковано, как политически неправильное заявление, но это правда. Мы можем пытаться жить и дальше с покрытием тарифа в Киеве 60%. Но это приводит к износу сетей и выходу их из строя", - отметила первый заместитель гендиректора "Киевводоканала" Анна Цыганок.

Бывший коммунальный министр Алексей Кучеренко в хорошие намерении авторов реформы не верит. Он подозревает, что такой пиар-акцией украинцев после выборов всего лишь готовят к банальному повышению цен на коммуналку. "16 млрд на этот год заложено погашение из госбюджета убыточности предприятий теплокоммунэнерго. Большего не позволит делать ни МВФ, ни экономическая ситуация, поэтому правительство будет повышать тарифы", - убежден экс-чиновник.