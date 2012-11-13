Янукович намерен послушать, как идет борьба с коррупцией

Тема совещания: «Обеспечение противодействия преступности и коррупции в государстве в условиях реформирования уголовного процессуального законодательства».

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, совещание начнется в 11.00.

Отмечается, что координационное совещание состоится под председательством Генерального прокурора Украины Виктора Пшонки. На совещании будут рассмотрены вопросы координации и взаимодействия правоохранительных органов Украины в рамках реализации норм нового Уголовного процессуального кодекса Украины, который вступает в силу 20 ноября.

После совещания состоится пресс-конференция генпрокурора и руководителей правоохранительных органов.