Кивалов показал, как реформировать Европейский суд

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе С.Кивалова, напомнив, что 12 ноября в Париже состоялось заседание юридического Комитета ПАСЕ, во время которого депутат представил доклад на тему: "Обеспечение жизнеспособности Страсбургского суда: структурные недостатки в государствах - участниках".

Два года назад ПАСЕ поручила С.Кивалову изучить причины "завала" дел в Европейском суде по правам человека и предложить механизмы для устранения этих проблем.

"За прошедшие два года мы детально проанализировали причины, которые приводят к тому, что дела в Страсбургском суде рассматриваются годами. Это проблема часто повторяющихся дел; неприемлемых дел, то есть таких, которые вообще не подлежат рассмотрению в Страсбурге, потому что в них нет нарушения Конвенции (о защите прав человека). А таких в ЕСПЧ насчитывается около 90%!", - отметил С.Кивалов.

По его словам, в ходе изучения проблемы также были выявлены системные структурные недостатки в государствах-участниках, которые и ведут к возникновению проблем в работе ЕСПЧ.

«Главные из них: неисполнение решений национальных судов; жестокое обращение со стороны правоохранительных органов; чрезмерная продолжительность судебных разбирательств; превышение сроков предварительного задержания и несоответствие условий содержания на предварительном следствии», - сообщил депутат.

По словам С.Кивалова, чтобы выработать эффективные механизмы оптимизации работы суда и устранения структурных системных недостатков в государствах-участниках, в Украине была создана специальная рабочая группа, в которую вошли более тридцати лучших украинских экспертов-юристов.

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"Наши предложения были такими: вести объективную статистику. То есть не оперировать абсолютными цифрами - количеством жалоб, поступивших из той или иной страны, а опираться на количество населения, - сообщил С.Кивалов. - Ведь, например, 100 обращений в ЕСПЧ из крошечной Албании или из огромной России - это совершенно разная статистика".

Предложения С.Кивалова, касающиеся реформы ЕСПЧ, были одобрены членами юридического Комитета ПАСЕ. Так, председатель юридического Комитета ПАСЕ Кристофер Чоуп, прежде всего поздравил С.Кивалова с избранием народным депутатом, и сказал, что "доклад написан блестяще".

Члены Комитета приняли доклад С.Кивалова единогласно. По результатам выступления народного депутата была принята Резолюция, адресованная парламентам государств-членов Совета Европы. Так же была принята соответственная рекомендация, адресованная правительствам этих же государств. Комитет решил, что "проект Кивалова" будет вынесен на сессию Парламентской Ассамблеи в апреле, и в случае одобрения на сессии ПАСЕ, тезисы, предложенные С.Киваловым, станут составной частью реформы Европейского суда по правам человека.