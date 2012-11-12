«Меховая ярмарка» на территории НСК «Олимпийский» в центре Киева

В Киеве, в одном из новых павильонов территории НСК «Олимпийский» с 14 по 17 ноября проходит “Меховая ярмарка”. Здесь можно увидеть и приобрести меховые и кожные изделия из новых коллекций по ценам производителей. На «Меховой ярмарке» представлены изделия классического и современного дизайна из норки, соболя, шиншиллы, лисы, каракуля, енота, мутона, кролика.

Только на четыре дня в одном месте собрались наибольшие меховые компании, ведущие производители меховых изделий, меховые салоны (магазины) Киева и других городов Украины.

Большой выбор шуб, дубленок, меховых пальто, головных уборов, кожных курток, перчаток, сумок и других аксессуаров – это возможность приобрести обнову к сезону.

Разнообразие, представленных на выставке изделий, позволит удовлетворить любой вкус и любой бюджет.

Самые выгодные цены на меховые изделия только из 14 по17 ноября на «Меховой ярмарке» на территории НСК «Олимпийский».

Время работы выставки – с 10.00 до 19.00. Рядом две станции метро – «Дворец Спорта» и „Олимпийская”.

Вход свободный.

Детальная информация за телефоном (096) 506-83-34

http://expo-modul.com/archives/582