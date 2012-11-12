В Шевченковском заповеднике провалилась земля - Канев без воды
15:49, 12 ноября 2012Общество
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Жителям Канева Черкасской области ограничено водоснабжение в связи с провалом грунта в Шевченковском национальном заповеднике.
Из-за аварии ограничено водоснабжение населения и объектов ведения хозяйства города Канев. Фото pro-vincia.com.ua/
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, в Шевченковском национальном заповеднике в районе нижнего парка на выходных образовался провал длиной 5 и шириной 1,5 метра. Согласно сообщению, провал образовался в результате комплексного действия поверхностных и грунтовых вод.
Из-за аварии ограничено водоснабжение населения и объектов ведения хозяйства города Канев, а канализационные стоки перенаправлены на поля фильтрации городских очистительных сооружений.
С целью ликвидации последствий чрезвычайной ситуации создан оперативный штаб. Работниками КП “Управления водоканализационного хозяйства” на месте проводятся аварийно-ремонтные работы.
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