Международные спецвыставки в Киеве: «Образование и карьера-2012» и „Образование за рубежом”

15-17 ноября в „Украинском доме” (Киев, ул. Крещатик, 2) пройдут международные специализированеные выставки «Образование и карьера-2012» и „Образование за рубежом”, которые стали своеобразным просветительским трендом. Уникальность этих мероприятий, которые состоятся уже в в 22-й раз, в количестве информации и предложений от учебных заведений Украины и из-за границы.

Общее количество представленных Вузов – свыше 200, из них около 70 – иностранные. Цель выставок – как можно шире информировать молодежь, старшеклассников и их родителей, всех творческих людей о молодежных программах, студенческих обменах, возможности получения высшего образования в Украине и за рубежом.

На выставках представители учебных заведений общаются непосредственно со своими потенциальными абитуриентами и будущими студентами. Здесь всегда рады уделить внимание, рассказать о своем учебном заведении, ответить на все вопросы посетителей. Каждый день расписаны программы проведения учебными заведениями презентаций и семинаров.

Если Вы мечтаете об успешной карьере, думаете о будущем своих детей, хотите изменить жизнь к лучшему, приходите на выставку и реализуйте возможности, которые открываются для Вас.

Выставка работает 15-17 ноября с 11.00 до 18.00. Вход свободен.

Более детальная информация за тел.: (044) 237-85-43.

www.osvitainfo.com.ua

www.edu-abroad.com.ua