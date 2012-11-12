Завтра в Украине - от 5° мороза до 15° тепла

Во вторник, 13 ноября, по Украине будет облачно с прояснениями, в западных, утром и днем - в северных, центральных и Харьковской областях будет идти дождь; на остальной территории - без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер юго-западный с переходом в северный, 5-10 м/с; в Крыму и Приазовье северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью - 2-7°, на побережье морей - до 10° тепла, в восточных, местами в южных областях и в Карпатах 5-0° мороза; днем - 5-10° тепла, в южной части - 11-15°.

В Киевской области облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем - дождь. Ветер юго-западный с переходом на северный, 5-10 м/с. Температура ночью - 2-7° тепла, днем - 5-10°.

В Киеве ночью без осадков, утром и днем - дождь. Ветер юго-западный с переходом в северный, 5-10 м/с. Температура ночью - 5-7° тепла, днем - 7-9°.