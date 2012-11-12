Милиция заинтересовалась дракой «стенка на стенку» в Тернополе

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, проверка начата после того, как на одном из местных веб-сайтов было размещено видео столкновения, которое произошло между двумя группами молодых людей 10 октября на входе в парк Славы недалеко от стадиона.

«Правоохранители зарегистрировали данное событие и проводят тщательную проверку, устанавливая обстоятельства того, что произошло в действительности. Во время кратковременного столкновения молодые люди не использовали атрибутику футбольных клубов, хотя и могли быть сторонниками той или иной команды. Милиционеры опрашивают и устанавливают всех свидетелей и участников события», – говорится в сообщении милиции.

По данным сектора общественных связей, в настоящее время никто из молодых людей не обращался к правоохранителям, а также за медицинской помощью в лечебные заведения.

На видео, которое выставили на одном из местных сайтов, видно, как в течение почти 3 минут «стенка на стенку» дрались около 100 ребят. Драка произошла после футбольного матча команд второй лиги «Нива» (Тернополь) – «Скала» (Стрый).