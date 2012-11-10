На Полтавщине горел храм Иоанна Богослова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, информация о пожаре в церкви поступила в 3 часа 30 минут. На место происшествия сразу было направлено дежурное отделение государственной пожарно-спасательной части №26.

Как выяснилось, горел алтарь церкви и огонь распространялся по перекрытию. В связи с сильным задымлением спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания.

Огнем уничтожено деревянное перекрытие церкви на площади 7 м кв., пластиковая обшивка алтаря, 5 икон и вещи служебного пользования.

Кроме того, пожар повредил пластиковую обшивку перекрытия, 2 иконы и библию.

Ущерб и причина возгорания устанавливаются.