На Полтавщине горел храм Иоанна Богослова
13:59, 10 ноября 2012Общество
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В городе Лохвицы Полтавской области ликвидирован пожар в храме Иоанна Богослова.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, информация о пожаре в церкви поступила в 3 часа 30 минут. На место происшествия сразу было направлено дежурное отделение государственной пожарно-спасательной части №26.
Как выяснилось, горел алтарь церкви и огонь распространялся по перекрытию. В связи с сильным задымлением спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания.
Огнем уничтожено деревянное перекрытие церкви на площади 7 м кв., пластиковая обшивка алтаря, 5 икон и вещи служебного пользования.
Кроме того, пожар повредил пластиковую обшивку перекрытия, 2 иконы и библию.
Ущерб и причина возгорания устанавливаются.
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