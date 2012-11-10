Азаров сетует на панику, которую создают псевдоэксперты

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

"В военной обстановке самый опасный враг - это паникер и паника. Паникер мог в военной обстановке быть причиной гибели тысячи людей, именно поэтому к ним применялись очень жесткие меры. В мирное же время паникеры приносят колоссальный материальный ущерб", - сказал Н.Азаров.

В связи с этим он напомнил о панике, которая была создана на рынке гречки, муки, масла, валюты.

"Но наказывать их, на мой взгляд, должно общественное мнение. Мы готовы этому содействовать, например, подобрать подборку высказываний таких псевдоэкспертов за последние 10 лет и опубликовать их в наших СМИ. Как Вы думаете, хорошая это идея?" - спросил премьер.