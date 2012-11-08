Спросом у покупателей пользуются двух-, трехкомнатные квартиры

Об этом говорится в отчете сети агентств недвижимости Real Druzi, которым располагает УНИАН.

По данным агентства, наибольший интерес у покупателей вызвали трёхкомнатные (35%), двухкомнатные (31%) и однокомнатные (25%) квартиры. Многокомнатные квартиры (с пятью и более комнатами) были наименее востребованы у покупателей (2%).

В Real Druzi отметили, что средняя заявленная стоимость квадратного метра квартир в октябре снизилась на 0,6% - до 2118 долл.

По оценкам специалистов сети агентств недвижимости, в ноябре 2012 года наибольшим спросом будут пользоваться трёхкомнатные и двухкомнатные квартиры эконом-класса. Также специалисты ожидают продолжения плавного снижения средней стоимости жилья. А значительных изменений в структуре спроса и предложения в ноябре не ожидается.

Как сообщал УНИАН, по данным консалтинговой компании SV Development, на вторичном рынке недвижимости Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в октябре текущего года выросла на 0,43% (8 долл.) – до 1886 долл./кв. м.

В то же время, по оценкам портала «Столичная недвижимость», средняя стоимость жилья на вторичном рынке недвижимости Киева в октябре т.г. снизилась на 0,1% - до 2 019 долл./кв. м.