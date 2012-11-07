Терапевт поликлиники Киевского метро погорела на взятке

16:21, 07 ноября 2012
Общество
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В столице за взяточничество задержан терапевт поликлиники Киевского метрополитена.

Терапевт поликлиники Киевского метро погорела на взятке

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в Киеве.

По данным правоохранителей, врач была задержана при получении 700 грн. взятки.

Кроме того, зафиксировано еще несколько подобных случаев, когда эта работница медучреждения требовала деньги от работников метрополитена за предоставление им справки о прохождении медицинского осмотра.

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