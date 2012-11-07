Терапевт поликлиники Киевского метро погорела на взятке
16:21, 07 ноября 2012Общество
2235 0
В столице за взяточничество задержан терапевт поликлиники Киевского метрополитена.
Взятка - 700 гривен
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в Киеве.
По данным правоохранителей, врач была задержана при получении 700 грн. взятки.
Кроме того, зафиксировано еще несколько подобных случаев, когда эта работница медучреждения требовала деньги от работников метрополитена за предоставление им справки о прохождении медицинского осмотра.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter