Терапевт поликлиники Киевского метро погорела на взятке

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в Киеве.

По данным правоохранителей, врач была задержана при получении 700 грн. взятки.

Кроме того, зафиксировано еще несколько подобных случаев, когда эта работница медучреждения требовала деньги от работников метрополитена за предоставление им справки о прохождении медицинского осмотра.