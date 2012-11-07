ГАИ предупреждает, что в центре Киева могут ограничивать движение из-за митингов

09:57, 07 ноября 2012
Общество
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Столичная Госавтоинспекция предупреждает, что 7 ноября в связи с проведением социально-политических акций в центре Киева возможны временные ограничения в движении.

ГАИ просит, по возможности, не ехать на Бессарабку

Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ Киева.

Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с просьбой по возможности ограничить свои поездки в центральную часть города, а именно – в район Бессарабской площади.

Также ГАИ предлагает возможные пути объезда:

- площадь Толстого – улица Толстого – улица Скоропадского – улица Бассейная – Шелковичная;

- улица Институтская – Шелковичная – Бассейная - Эспланадная – Саксаганского – Красноармейская – улица Льва Толстого.

В случае перемещения людей по проезжей части ГАИ просит водителей снижать скорость до минимума, проявлять особую внимательность и осторожность, а также неуклонно выполнять требования сигналов регулировщиков и дорожных знаков, в том числе временно установленных.

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