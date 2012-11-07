Новые депутаты уже получили статус неприкосновенных
02:52, 07 ноября 2012Общество
1981 0
Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера заявляет, что народные депутаты Украины получают гарантии неприкосновенности с момента признания их избранными.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Магера сказал журналистам, комментируя объявление официальных результатов выборов в 24 одномандатных избирательных округах.
"На сегодняшний день у нас уже есть 24 одномандатных округа, в которых результаты выборов установлены, и определенные лица из статуса кандидатов перешли в статус новоизбранных депутатов. Полномочий они еще не осуществляют, однако уже имеют определенные гарантии депутатского статуса. Это, в частности, неприкосновенность, определенная Конституцией", - сказал А.Магера.
По его словам, завтра ЦИК объявит официальные решения относительно установления результатов выборов еще в нескольких одномандатных избирательных округах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter