В Нижнем Новгороде будут учить украинский

В рамках соглашения, предусмотрено преподавание украинского языка в российском учебном заведении.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил генеральный консул Украины в этом городе Игорь Мельничук.

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“Киевский Национальный лингвистический университет и Нижегородский государственный лингвистический университет имени Добролюбова подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписали ректор КНЛУ Роман Васько и ректор НГЛУ Борис Жигалов”, - сказал И.Мельничук.

По его словам, соглашение предусматривает обмен студентами, аспирантами и научными работниками.

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Предусматривается также, что в рамках открытого «Славянского центра языков и культур» при НГЛУ среди других славянских языков будет изучаться также и украинский. Его будут преподавать специалисты из Украины.