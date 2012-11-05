Мирослава Гонгадзе требует допроса Кучмы и Литвина

Мирослава Гонгадзе заявляет, что на заседании Печерского районного суда Киева по делу по обвинению экс-начальника Департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея Пукача в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе ее сторона потребует допроса экс-президента Украины Леонида Кучмы и спикера парламента Владимира Литвина.

Об этом она написала на своей странице в Facebook вечером в понедельник.

«Завтра в судебном заседании по делу по обвинению Пукача в убийстве Гонгадзе, которое рассматривает Печерский суд, мы планируем заявить ходатайство о допросе Кучмы, Литвина и ряда других политиков. В ближайшее время мы также будем ходатайствовать о показаниях Мельниченко», - написала она.