Мирослава Гонгадзе требует допроса Кучмы и Литвина
23:49, 05 ноября 2012Общество
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Мирослава Гонгадзе заявляет, что на суде по убийству ее мужа - Георгия Гонгадзе ее сторона потребует допроса Кучмы и Литвина.
Мирослава Гонгадзе требует допроса Кучмы и Литвина
Мирослава Гонгадзе заявляет, что на заседании Печерского районного суда Киева по делу по обвинению экс-начальника Департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея Пукача в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе ее сторона потребует допроса экс-президента Украины Леонида Кучмы и спикера парламента Владимира Литвина.
Об этом она написала на своей странице в Facebook вечером в понедельник.
«Завтра в судебном заседании по делу по обвинению Пукача в убийстве Гонгадзе, которое рассматривает Печерский суд, мы планируем заявить ходатайство о допросе Кучмы, Литвина и ряда других политиков. В ближайшее время мы также будем ходатайствовать о показаниях Мельниченко», - написала она.
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