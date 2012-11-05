В Украину идут морозы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

"Сейчас к территории Украины из Польши приближается следующий атмосферный фронт, и мы ожидаем, что к вечеру сегодня влияние этого атмосферного фронта будет сосредоточено на погоде западных областей Украины. В течение сегодняшнего дня и в ночь на 6 ноября следует ожидать в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди, которые сформируют также невысокий паводок", - сказал Н.Кульбида.

Он отметил, что максимальное повышение уровня воды в реках Закарпатья ожидается в пределах от 50 см до 1,5 метра. При этом Н.Кульбида подчеркнул, что Гидрометцентр не ожидает негативных последствий паводка.

Н.Кульбида также сообщил, что 6 ноября атмосферный фронт пройдет по всей территории Украины - с Запада на Восток. В частности, 6 ноября днем дожди прекращаются в западной части, но будут идти в центральных, северных, а во второй половине дня и вечером - в южных и восточных регионах.

После этого в период с 7 по 10 ноября существенных осадков не ожидается, температура будет относительно теплой: днем 6-11, ночью 1-7 тепла.

Изменение погодных условий, связанное с вторжением арктического антициклона, ожидается с 11 ноября. В северных и восточных областях прогнозируется снижение температуры ночью до 2-8 мороза, днем температура будет близка к 0.

14-15 ноября в северо-восточной половине Украины ожидается снижение ночной температуры до 4-10 мороза.

По словам Н.Кульбиды, холодный воздух достигнет также территории Крыма, где температура составит от 3 тепла до 2 мороза, днем 2-8 тепла. Этот период будет практически без осадков.

Также Н.Кульбида отметил, что сейчас в Украине температура выше нормы - от 4 до 6 градусов, а в период похолодания она приблизиться к норме.

Он подчеркнул, что ожидается наступления метеорологической зимы в период с 11 по 15 ноября, что на несколько дней раньше нормы.