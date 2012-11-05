На шахте имени Засядько погиб горняк

В Донецке на шахте имени Засядько в результате внезапного выброса газа и угля погиб горняк.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, несчастный случай произошел вечером 4 ноября на горизонте 1078 м. В 4.45 5 ноября тело погибший извлечено из-под завала и поднято на поверхность. Шахта продолжает работать (270 горняков) в обычном режиме за исключением аварийного участка. Причина выброса устанавливается.

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