На шахте имени Засядько погиб горняк
08:55, 05 ноября 2012Общество
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В Донецке на шахте имени Засядько в результате внезапного выброса газа и угля погиб горняк.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, несчастный случай произошел вечером 4 ноября на горизонте 1078 м.
В 4.45 5 ноября тело погибший извлечено из-под завала и поднято на поверхность.
Шахта продолжает работать (270 горняков) в обычном режиме за исключением аварийного участка.
Причина выброса устанавливается.
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