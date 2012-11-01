Сегодня во Львове состоится молитва украинско-польского примирения

«Это мероприятие проходит ежегодно на украинских военных захоронениях и польских военных захоронениях на Лычаковском кладбище во Львове и удостоверяет готовность к взаимному прощения, межнациональному примирению и готовности строить совместную, неразделенную непреодолимыми стенами Европу», - сообщает Религиозно-информационная служба Украины.

Организаторы мероприятия отмечают: «Мы и дальше настаиваем на единственно верном формулировке, которая позволит переосмыслить и наполнить новым содержанием украинско-польские отношениях новейшего времени: «Прощаем и просим прощения»».

Молитву благословили и неоднократно принимали участие иерархи УГКЦ и РКЦ в Украине: Блаженнейший Любомир Кардинал (Гузар) и Марьян Кардинал Яворский, архиепископ Мечислав Мокшицкий, владыка Венедикт (Алексийчук), владыка Борис (Гудзяк). Также в мероприятии принимали участие знаковые для украинско-польских отношений общественные деятели: Яцек Куронь, Мирослав Маринович, Евгений Сверстюк.