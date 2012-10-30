Янукович направил приветствие участникам и организаторам съезда евреев Украины

09:37, 30 октября 2012
Общество
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Президент Украины Виктор Янукович направил приветствие участникам и организаторам VII съезда евреев Украины.

Янукович пожелал плодотворной работы

Как говорится в приветствии, текст которого размещен на сайте Президента, «проведение этого собрания в стенах новопостроенного общинного центра «Менора» в городе Днепропетровске является свидетельством возрождения духовных и культурных традиций евреев в нашем государстве. Высоко ценю деятельность еврейских организаций, направленную на реализацию образовательных, просветительских и благотворительных программ, гармонизацию междунациональных и межконфессиональных отношений в Украине».

В.Янукович пожелал участникам съезда плодотворной работы.

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