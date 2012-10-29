1-4 ноября в Киеве проходит специализированная выставка- ярмарка «Мир меха» в павильоне №2 Национального комплекса „Експоцентр Украины” (Киев, проспект Академика Глушкова, 1. Метро „Виставковий центр”).

На выставке можно увидеть новые коллекции – от классических до ультра-модных, сделать покупки меховых и кожных изделий по ценам производителя. “Мир меха” представляет шубы из норки, соболя, рыси, шиншиллы, лисы, каракуля, енота, мутона, кролика. В одном месте соберутся наибольшие пушные компании, ведущие производители меховых изделий, меховые салоны (магазины) Киева и других городов Украины, а также представители зарубежных компаний.

Самые модные и качественные пальто, кожные куртки, шапки из меха, другие аксессуары из меха и кожи со значительными скидками по ценам, как на распродажах. Выгодные покупки можно сделать только с 1 по 4 ноября в павильоне №2 Национального комплекса „Експоцентр Украины” (Киев, проспект Академика Глушкова, 1. Метро „Виставковий центр”).

Выставка-ярмарка работает с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Дополнительная информация за тел. (044) 233-25-10

http://www.vybir.kiev.ua