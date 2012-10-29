Выставка-ярмарка «Мир меха»

16:44, 29 октября 2012
Общество
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1-4 ноября в Киеве проходит специализированная  выставка- ярмарка «Мир меха»  в павильоне №2 Национального комплекса  „Експоцентр Украины”  (Киев, проспект Академика Глушкова, 1.  Метро „Виставковий центр”).  

На выставке можно увидеть  новые коллекции – от классических до ультра-модных, сделать покупки меховых и кожных изделий по  ценам производителя. “Мир меха” представляет шубы из норки, соболя, рыси, шиншиллы, лисы, каракуля, енота, мутона, кролика. В одном месте соберутся наибольшие пушные компании, ведущие производители меховых изделий, меховые салоны (магазины) Киева  и других городов  Украины, а также представители зарубежных компаний.

Самые модные и качественные пальто, кожные куртки,  шапки из меха, другие аксессуары из меха  и кожи со значительными скидками по ценам, как на распродажах. Выгодные покупки  можно сделать только  с 1 по 4 ноября  в павильоне №2 Национального комплекса  „Експоцентр Украины”  (Киев, проспект Академика Глушкова, 1.  Метро „Виставковий центр”).  

Выставка-ярмарка работает с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Дополнительная информация за тел. (044) 233-25-10

http://www.vybir.kiev.ua

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